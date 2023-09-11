فيديو - منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لودية تونس

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته على ستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة منتخب تونس وديًا يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شارك في مران المنتخب 20 لاعبًا على رأسهم محمد صلاح قائد الفريق ومحمد صبحي و محمد أبو جبل و علي جبر وعمر كمال و أحمد رمضان «بيكهام» ومحمود مرعي و حسام عبد المجيد و أحمد فتوح و طارق حامد وسام مرسي و حمدي فتحي و محمود حماده وأحمد سيد «زيزو» و مصطفى فتحي وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومصطفي محمد.

حضر مران منتخب مصر مساء الأحد، حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب الأول.