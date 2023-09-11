بوريل: عضوية الاتحاد الأفريقي بمجموعة العشرين تعزز دوره في المحافل الدولية

رحب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.



وقال بوريل، في بيان: ننضم إلى إخواننا وأخواتنا في أفريقيا في الاحتفال بانضمام الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين.



وأكد أن مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي لمعالجة تحديات اليوم العالمية، مشدداً على أن عضوية الاتحاد الأفريقي ستعمل على زيادة تمثيل أفريقيا في المحافل المتعددة الأطراف وتوفير منصة إضافية لمناقشة التحديات المشتركة والمساهمة في إيجاد حلول عالمية.



وتابع بوريل: أيد الاتحاد الأوروبي بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي. وستضيف العضوية إلى مجموعة العشرين صوت السكان الأفارقة وحصتهم في الاقتصاد العالمي وستواصل تعزيز تطلعات الشباب الأفريقي على وجه الخصوص على الساحة العالمية.



وشدد على التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتطوير نظام متعدد الأطراف أكثر شمولا، مضيفاً: نتطلع إلى العمل سوياً والمساهمة في نظام دولي يعمل بشكل أفضل وأكثر استجابة وأكثر شمولاً.