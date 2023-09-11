كشفت الفنانة شيرين، كواليس انضمامها لمسرحية «المتزوجون»، موضحة أنها شاركت بالمسرحية بناءً على طلب الفنان الراحل سمير غانم وجورج سيدهم.

وأضافت خلال حوار خاص لها ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أن شقيق الفنان الراحل جورج سيدهم زارها بمنزلها وعرض عليها الانضمام للمسرحية، معقبة: «قالي سمير غانم وجورج كلموني وقالولي هات شيرين تعمل الدور، وأنا وقتها قولتله عندي امتحانات ومش هقدر أعمل بروفات وبدأت فيها بعد نهاية الامتحانات».

وتابعت حديثها بأنها حفظت دورها وقابلت بعدها أمير سيدهم وطلب منها التحضير لجلسة تصويرية لعمل «أفيش للمسرحية»، موضحة أنه اعترض على الملابس التي اصطحبتها من أجل جلسة التصوير؛ وذلك لرغبته في ظهورها بملابس أكثر جاذبية للجمهور.

وعقبت: «قالي أنا عايز حاجة تبين كتفك والناس تشوفها فتيجي، قولتله اللي جاي عشان كتفي ميجيش، ولو طلع كتفي الناس مش هتيجي»، لافتة إلى أن الفنان سمير غانم وجورج سيدهم طلبوا منه عدم الضغط عليها بسبب جلسة تصوير «الأفيش»، تجنبًا لغضبها بسبب هذا الأمر.

وأوضحت أنه تمت الاستعانة بوجوه أبطال المسرحية فقط، وتركيبها على رسوم كاريكاتيرية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي بروفات مع الفنان سمير غانم ، قبل بدء العرض المسرحي، وأنه جاء من الخارج ليلة العرض مباشرًة.

وعن كلمة «صرصار» الشهيرة التي استخدمتها في المسرحية، كشفت أن السر وراء نطقها لهذه الكلمة بالشكل الذي ظل ثابتًا في ذهن الجمهور حتى الوقت الحالي، هو إصابتها بنزلة برد وخرجت منها الكلمة بطريقة تلقائية، ولكن الفنان سمير غانم أعجب بطريقة نطقها للكلمة، وطلب منها قول الكلمة بالطريقة التي خرجت منها أول مرة.

وعقبت: «سمير غانم قالي أنا عايزك تقوليها كده ولو مش مريضة تخليكى مريضة المهم تقولي صرصار بهذه الطريقة»- على حد تعبيرها.



