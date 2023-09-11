 الصليب الأحمر الكورية تقدم 112 ألف دولار دعم عاجل للمغرب - بوابة الشروق
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الصليب الأحمر الكورية تقدم 112 ألف دولار دعم عاجل للمغرب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 4:44 م

قالت جمعية الصليب الأحمر الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها قررت تقديم دعم عاجل قدره 100 ألف فرانك سويسري (112 ألف دولار أمريكي) إلى المغرب، وتنظيم فعالية لجمع التبرعات في البلاد.

وأوضحت الجمعية - في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - أن التبرعات التي سيتم جمعها من خلال الجمعية الكورية عبر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والهلال الأحمر المغربي ستستخدم في أنشطة المساعدات الإنسانية.

يذكر أن زلزال بقوة 6.8 درجات ضرب المناطق القريبة من مدينة مراكش التاريخية بالمغرب في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص وفقا لوسائل الإعلام.

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