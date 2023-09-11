عمدة موسكو يعزز قبضته على العاصمة وسط انتخابات مثيرة للجدل

عزز عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قبضته على السلطة في العاصمة الروسية، بزيادة ملحوظة في حصته من الأصوات في الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع التي وصفها المراقبون بأنها ليست حرة ولا نزيهة.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في موسكو اليوم الإثنين، أن سوبيانين البالغ من العمر 65 عاما والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين حصل على 76.39% من الأصوات.

وهذه النسبة أعلى بواقع 6% مما تحقق في انتخابات 2018 عندما حصل على 70.17%.

وقال الخبراء إن الانتخابات لم تكن حيادية أو خالية من تدخل الحكومة، بالوضع في الاعتبار افتقاد حرية الإعلام، ومحدودية نطاق الأحزاب القابلة للحياة أو الأحزاب ذات البرامج السياسية الحقيقية، وكذلك حملات الإجراءات الصارمة غير المسبوقة على المعارضين.

كما أن سوبيانين كان مرشحا عن حزب روسيا الموحدة التابع للكرملين الذي جرى إعلانه أيضا فائزا في أغلب الانتخابات الإقليمية والمحلية في روسيا.

وكانت نسبة الإقبال على الانتخابات أعلى بكثير العام الجاري حيث بلغت 42.5% بارتفاع من 31% في 2018.

وجاء المرشح الشيوعي ليونيد زيوجانوف وهو حفيد رئيس الحزب الشيوعي جينادي زيوجانوف، في المرتبة الثانية بحصوله على 8.11%.

وحصل كل من المرشحين الثلاثة الآخرين على نسب أصغر من الأصوات.