كشفت إحصاءات مغربية، عن تضرر 120 مؤسسة تعليمية بإقليم ورزازات جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مساء الجمعة.



ونقلت صحيفة «هسبريس»عن اللجنة الإقليمية لليقظة والتتبع، أن 120 مؤسسة تعليمية من أصل 151 مؤسسة بالإقليم تعرضت أجزاء منها لأضرار وصفت بالطفيفة، ومنها 5 مؤسسات تعليمية تعرضت لأضرار عميقة.



وأضافت أن الوزارة الوصية على القطاع أحصت، من خلال المندوبية الإقليمية على مستوى إقليم ورزازات، المؤسسات التعليمية المتضررة، مشددة على أن الأضرار طفيفة ولا تشكل أي خطر على الأطر الإدارية والتربوية والمتعلمين.



وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا - حتى كتابة هذه السطور - 2122 وفاة و2421 جريحا، فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال.