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ذكرت تقارير أنه تم اكتشاف تصدع في سطح نفق جوتارد في سويسرا، والذى تم افتتاحه عام 2016.

وقال مكتب الطرق الاتحادي اليوم الاثنين أنه سوف يستمر إغلاق النفق، الذي يربط بين وسط سويسرا ومنطقة تيسينو بالجنوب لحين إشعار آخر.

وأوضح المكتب أنه بالقرب من المدخل الشمالي للنفق، حدث تفكك في الأجزاء الخرسانية، وسقطت أجزاء على الطريق، ولكن لم تقع إصابات.

ويعد النفق واحدا من طرق النقل الرئيسية عبر جبال الألب إلى إيطاليا.

وقد بدأ إغلاق النفق مساء أمس الأحد. وتحدث السائقون عن ازدحام مروري استمر لساعات.

وقد تم اكتشاف تصدع في سقف معلق بطول 25 مترا.

وقال مسئول "لم يتم بعد تحديد فترة الإغلاق".

وكانت شركة السكك الحديدية السويسرية "إس بي بي" قد قررت إغلاق نفق جوتارد فى منتصف أغسطس الماضي أمام حركة نقل البضائع جراء انحراف قطار بداخله.

وتم افتتاح نفق جوتارد فى يونيو 2016 ويبلغ طوله 57.1 كيلومتر واستغرق العمل به 17 عاما وتم تصميمه بحيث يستمر قرنا في إطار مشروع بنية تحتية تكلفته 23 مليار فرنك سويسري لتسريع نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية أسفل سلسلة الجبال التي تفصل بين شمال وجنوب أوروبا.