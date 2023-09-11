مكتبة الإسكندرية تحتفل بختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بقصر الأميرة خديجة

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالية ختام الموسم الثقافي والفني للطفل والنشء بمقرها بقصر الأميرة خديجة بمنطقة حلوان، وذلك في الثالثة مساء الخميس المقبل.

ويتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة والتي ستحتوي على فقرات من إلقاء شعر وغناء وعزف المنفرد، بالإضافة إلى عرض العلوم وأعمال فنية مختلفة.

ويصاحب الحفل معرضًا لمنتجات رواد مكتبتي الطفل والنشء نتاجًا لما تعلموه خلال دورات الموسم الصيفي بقصر الأميرة خديجة.

وكان الموسم الصيفي مزدحمًا بالدورات الثقافية والتعليمية والفنية وورش عمل متنوعة لرواد مكتبتي الطفل والنشء؛ حيث احتوى على ورش اليوم الواحد مثل صناعة الحلي النحاسية والأشكال الجبسية وإعادة التدوير وصناعة الشموع، بالإضافة إلى ورش ثقافية مثل ورش الحكي والقراءة السريعة ومسابقات ثقافية، وأيضًا الدورات التدريبية المتخصصة في العديد من المجالات ومنها دورة "الريادي الصغير"، ودورة "مهارات تعزيز الثقة بالنفس"، بالإضافة إلى دورات الفنون والأعمال اليدوية مثل دورة "الخط العربي وصنع المكرمية".

وتأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.