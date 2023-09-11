الإمارات: العثور على جثة الطيار الثاني في حادث سقوط مروحية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات عن عثور فرق البحث على جثة الطيار الثاني من أفراد طاقم المروحية التابعة لشركة "إيروجلف" والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين أثناء رحلة تدريب مساء الخميس الماضي.

كانت عمليات البحث قد أسفرت عن العثور على جثة الطيار الأول يوم الجمعة الماضي، وانتشال أجزاء من الطائرة المحطمة.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية من قبل قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث فور توفرها.

كانت الهيئة أعلنت يوم الجمعة سقوط مروحية في البحر، من طراز "بيل212"، وعلى متنها طياران اثنان من مصر وجنوب افريقيا، أثناء رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي بدبي.