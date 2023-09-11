 أوكرانيا: سيطرنا على منصات حفر تستخدمها القوات الروسية في البحر الأسود - بوابة الشروق
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أوكرانيا: سيطرنا على منصات حفر تستخدمها القوات الروسية في البحر الأسود

كييف - د ب أ
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:34 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:34 م

أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن قواتها استعادت السيطرة على العديد من منصات الحفر في البحر الأسود والتي كانت روسيا تستخدمها لتمركز مروحيات وأنشطة الرادار.

وسيطرت وحدات القوات الخاصة على مخزون من ذخيرة المروحيات ونظام رادار نيفا كان يتم استخدامه لتعقب التحركات البحرية من منصات قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، حسبما قال جهاز الاستخبارات العسكرية (جي يو ار) التابع لوزارة الدفاع.

وأوضح أن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-30" اشتبكت مع قوات أوكرانية على متن قوارب وتعرضت لأضرار وتراجعت.

وقال الجهاز إن وحدات الاستخبارات نفذت "عملية فريدة" لاستعادة السيطرة على منصتي الحفر بترو جودوفينيتس ويوكرانيا، وكذلك منشآت تافريدا وسيافاش.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية لم تذكر شيئا عن العملية.


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