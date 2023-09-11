 أمريكا تحيي الذكرى الـ22 لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية - بوابة الشروق
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أمريكا تحيي الذكرى الـ22 لضحايا هجمات 11 سبتمبر الإرهابية

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:45 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 9:45 م

أحيا المواطنون في الولايات المتحدة ذكرى ضحايا هجمات 11 سبتمبر بعد مرور 22 عاما، حيث جرى تنظيم  العديد من الفعاليات اليوم الاثنين.

وفي قداس تأبين في نيويورك، تلا  الأقارب أسماء نحو 3000 شخص لقوا حتفهم في تلك الهجمات. وحضرت الفعالية  نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وعمدة نيويورك إريك آدامز.

وسيلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق خطابا تذكاريا قصيرا في ولاية ألاسكا الأمريكية في الساعة 1245 (2045) بتوقيت جرينتش بعد عودته من قمة مجموعة العشرين في الهند.

يشار إلى أنه في 11 سبتمبر 2001، لقي نحو ثلاثة آلاف شخص حتفهم في أعمال إرهابية صدمت العالم، حيث اختطف إرهابيون ثلاث طائرات وقادوها لترتطم ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وإلى  مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن.  فيما تحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا.

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