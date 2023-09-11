الخطوط الجوية التايلاندية تعتزم زيادة رحلاتها إلى الصين لتلبية زيادة الطلب على السفر

تعتزم شركة الخطوط الجوية التايلاندية الدولية زيادة عدد رحلاتها إلى عدة مدن صينية رئيسية اعتبارا من أكتوبر المقبل لتلبية زيادة الطلب على السفر ودعم سياسات الحكومة الجديدة بشأن السياحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التايلاندية تشاي إيمسيري، في بيان اليوم الاثنين، إن شركة الطيران الوطنية تتوقع أن تشهد حركة السفر "ارتفاعا حادا" خلال موسم السياحة المقبل بسبب اعتزام الحكومة إلغاء رسوم التأشيرات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتدرس تايلاند إعادة صياغة قواعد التأشيرات للسياح الصينيين والهنود.

وتعتزم الخطوط الجوية التايلاندية زيادة رحلاتها إلى 5 مدن صينية لتصل إلى 56 رحلة أسبوعيا مقارنة بـ 49 رحلة حاليا، بدءا من 1 ديسمبر المقبل.

كما تعتزم الشركة زيادة رحلاتها من بانكوك إلى بكين لتصل إلى ست رحلات أسبوعيا خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 30 نوفمبر، على أن يتم زيادتها إلى رحلة يوميا اعتبارا من 1 ديسمبر، مع زيادة رحلاتها بين بانكوك وشنغهاي إلى رحلة يوميا خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 30 مارس.