أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في ليبيا

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وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرق دولة ليبيا الشقيقة.