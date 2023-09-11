 أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في ليبيا - بوابة الشروق
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أمير قطر يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في ليبيا

الدوحة - قنا
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 5:34 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 5:34 م

وجه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرق دولة ليبيا الشقيقة.

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