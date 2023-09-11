البريطاني هيويت يفوز بلقبه الرابع في منافسات الكراسي المتحركة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

توج البريطاني ألفي هيويت، بلقبه الرابع في منافسات الفردي على الكراسي المتحركة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

ونجح هيويت - 25 عاما - في التتويج بالبطولة بعد الفوز على شريكه في منافسات الزوجي جوردن ريد، بنتيجة 6/4 و6/3.

وفاز هيويت بلقبه الثامن في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، ليضيف هذا اللقب لثلاثة ألقاب ببطولة فرنسا المفتوحة، ولقب في بطولة أستراليا.

وكان هذا النهائي هو الأول لريد في بطولة أمريكا المفتوحة، وهو الذي سبق له الفوز في النهائي مرتين، واحدة في ويمبلدون والثانية في أستراليا عام 2016.