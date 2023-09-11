 ليبيا: وفاة 12 شخصا في حصيلة أولية جراء السيول والفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال - بوابة الشروق
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ليبيا: وفاة 12 شخصا في حصيلة أولية جراء السيول والفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال

طرابلس - قنا
نشر في: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 6:09 م | آخر تحديث: الإثنين 11 سبتمبر 2023 - 6:11 م

أعلنت السلطات الليبية اليوم، عن وفاة 12 شخصا في حصيلة أولية، جراء السيول والفيضانات، التي تسببت بها العاصفة "دانيال" بعد أن ضربت عدة مناطق شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن 12 حالة وفاة جراء السيول وصلت مركز مدينة البيضاء الطبي، مشيرة إلى أن الوفيات هي من مدينتي البيضاء وشحات شرقي البلاد.

وسبق وأن أعلن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، أن كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد، مناطق "منكوبة".

وفرضت السلطات حالة الطوارئ القصوى، وأغلقت المدارس والمتاجر، مع وصول العاصفة لليابسة يومي الأحد والإثنين، وذلك لمواجهة أي تأثيرات محتملة لها.

والعاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ووصفها الخبراء بأنها "ظاهرة نادرة" من حيث كمية التساقطات خلال 24 ساعة، حيث ضربت نهاية الأسبوع الماضي مقاطعة "مغنيسيا" على بعد 300 كيلومتر شمالي العاصمة اليونانية أثينا، وأدت إلى وفاة عشرة أشخاص وفقدان أربعة آخرين.

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