القضاء التونسي يودع رئيس مجلس شورى حركة النهضة السجن

أصدر قاض تونسي بالقطب القضائي المالي، اليوم الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن ضد عبد الكريم الهاروني وزير النقل الأسبق ورئيس مجلس شورى حركة النهضة، الهيئة الأعلى في الحزب، لشبهات ترتبط بالفساد المالي.

وقال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الهاروني، إنه أودع السجن اليوم من دون أن يخضع إلى التحقيق.

وصدرت بطاقتي إيداع بالسجن أيضا ضد مسؤولين اثنين بشركة بترولية حكومية بصلاتهم بنفس القضية، فيما أخلى القاضي سبيل وزير الصناعة الأسبق لمين الشخاري ووزير النقل الأسبق سالم الميلادي.

ويخضع عبد الكريم الهاروني القيادي البارز بحركة النهضة الى الإقامة الجبرية منذ 2 سبتمبر الجاري.

وتحقق السلطات مع أكثر من 25 عضوا وقياديا منتسبا لحركة النهضة المعارض الرئيسي للرئيس التونسي قيس سعيد، من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، لشبهات ترتبط بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي وتبييض أموال.

وتقول حركة النهضة إن التهم ملفقة وكيدية، كما تتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على الجهاز القضائي لضرب المعارضة.