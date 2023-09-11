تقدم وزيرالشحن اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، باستقالته في أعقاب وفاة شخص حاول صعود سفينة في اللحظة الأخيرة قبل تحركها، ولكن أفراد من العاملين قاموا بدفعه بعيدا عن السفينة، وذلك بحسب منشور على منصة " اكس" تويتر سابقا اليوم الاثنين.

ونشر فارفيتسيوتيس أنباء استقالته، قائلا إنه يريد تحقيق العدالة وتحمل مسئوليته كسياسي.

والتقطت كاميرات المراقبة صور الحادث في ميناء بيرايوس اليوناني، الذي وقع الأربعاء الماضي، وأصاب البلاد بالصدمة.

وقد قفز الرجل في اللحظة الأخيرة على منصة التحميل في السفينة، التي بدأت في التحرك. بعد وصوله متأخرا وبحوزته تذكرة.

وسجلت كاميرات المراقبة قيام اثنين من طاقم السفينة بمحاولة دفع الرجل - 36 عاما، وإعادته للرصيف.

وخلال التراشق، سقط الرجل في البحر بين مؤخرة السفينة وحائط الميناء وغرق في تيارات المياه القوية الناجمة عن محرك السفينة.

وأبحرت السفينة بعد ذلك، ولم تعد للميناء إلا بناء على أوامر من شرطة الميناء. وهذا أثار مزيدا من الغضب.

وألقى قوات خفر السواحل القبض على قبطان السفينة وثلاثة من طاقمها ليلة وقوع الحادث. وتم الإفراج عن اثنين من طاقمها.

وما زال قبطان السفينة وأحد العاملين، اللذان يتردد أنهما من دفعا الراكب في المياه، قيد الاحتجاز.