طيران الإمارات تستأنف الرحلات إلى نيجيريا قريبا

أعلنت الرئاسة النيجيرية، اليوم الإثنين، أن شركة طيران الإمارات ستستأنف رحلاتها إلى نيجيريا قريبا.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "الإمارات سترفع حظر التأشيرات عن المسافرين النيجيريين على الفور، وذلك بعد اجتماع بين رئيسي البلدين يوم الاثنين"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت طيران الإمارات المملوكة لإمارة دبي أنها علقت رحلاتها إلى نيجيريا للمرة الثانية منذ سبتمبر بسبب عدم قدرتها على تحويل الأموال من الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أفريقيا.

وتعاني نيجيريا من نقص حاد في الدولار مما يجبر الكثير من المواطنين والشركات على شرائه من السوق السوداء التي شهدت انخفاضا متزايدا لقيمة العملة المحلية النايرا.