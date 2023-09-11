محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر بالكورنيش القديم

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة بالمرور الميداني على مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم لمسافة 4 كم، بدءاً من حديقة فريال، وحتى حديقة بلازا درة النيل، حيث استدعى رئيس المدينة، ومسئولي المحليات والجهات التنفيذية.

وشدد المحافظ، على مسئولي الشركة المنفذة لمشروع الممشى السياحي بكورنيش النيل القديم بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منه قبل بدء الموسم السياحي الجديد؛ لإتاحة الفرصة للزائرين والأفواج السياحية للاستمتاع بالبانوراما الجمالية المتكاملة، وخصيصًا أنه تم إنهاء المرحلة الأولى منه، وجارٍ إنهاء المرحلتين الثانية والثالثة، ولاسيما أنه يضم 3 مستويات طبقًا للطراز الفرعوني والنوبي بمناسيب تدريجية مبهرة.

وأكد المحافظ، أنه تم تجديد قرار المحافظ بترخيص المرسى الحالي لقرية غرب أسوان، مع رفع كفاءته لخدمة حركة النقل النهري للمواطنين شرقاً وغرباً، وإدخاله ضمن منظومة التطوير، فضلا عن تخصيص المرسى الجديد لديوان عام المحافظة.

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