وزير الخارجية البريطاني سيزور إسرائيل وفلسطين ويتعهد بمعالجة تهديدات أمن المنطقة

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية جيمس كليفرلي سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع، متعهدا بمعالجة التهديدات لأمن المنطقة، "بما في ذلك التهديدات الآتية من إيران".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه سيلقي كلمة أمام مؤتمر أمنٍ دولي، وسيدين دعم إيران لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين، ويجدد دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين.

وسيزور مخيم الجلزون للاجئين ليطّلع على مفعول الدعم الدولي لوكالة الأونروا التي تقدم مساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقالت إن كليفرلي سوف يشدد على دعم المملكة المتحدة لحل الدولتين المستدام باعتباره السبيل الوحيد لإحلال الأمن والاستقرار وتحقيق الازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة عموما.

كما سيعرب عن التزام المملكة المتحدة بالعمل مع إسرائيل للتصدي لنشاط إيران المزعزع للاستقرار، وسوف يزور منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية" الإسرائيلية المتطورة، حيث سيستمع إلى شرح حول نطاق التهديدات التي تواجهها إسرائيل.