تكليف الدكتور مجدي وكوك قائما بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا قرارا بتكليف الدكتور مجدي محمود وكوك، الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، للقيام بمهام وأعمال عميد كلية التربية الرياضية بجانب عمله الأصلي ولحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عميدا للكلية.

حصل الدكتور مجدي وكوك، على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة طنطا عام 1986م، وحصل على الماجستير في الإصابات الرياضية والتأهيل البدني من جامعة طنطا عام 1991م، وعُين مدرسا مساعدا عام 1992م، وحصل على درجة الدكتوراة في ذات التخصص عام 1996م، وتدرج في الوظائف العلمية حتى وصل إلى أستاذ مساعد عام 2001، وأستاذ عام 2007.

شغل وكوك، منصب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وله أكثر من 20 بحثا في تخصص الإصابات الرياضية، كما أشرف وناقش أكثر من 100 رسالة علمية، إلى جانب مشاركته في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها، وعُين وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث من فبراير 2021.