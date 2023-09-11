انقسام بين الأحزاب حول مقترح الدعم المالي من الدولة

الشعب الجمهورى والعدل والمؤتمر تطالب بالدعم.. والحركة الوطنية يرفض

أبو هميلة: اقترحنا حدا أقصى قدره مليونى جنيه سنويًا

مرشد: التمويل ليس منحة ولا هبة من الحكومة بل حقا يساعد على الاستمرارية

السيد: الفكرة مرفوضة شكلا وموضوعا



أثارت فكرة تمويل الأحزاب وكيفية دعمها سواء من قبل الدولة، أو من قبل الأشخاص الاعتباريين، انقساما بين الأحزاب خلال الفترة الأخيرة.

ففيما طالبت أحزاب الشعب الجمهورى والمؤتمر والعدل بتقديم دعم مالى من الدولة «بشروط وضوابط»، رفضت أحزاب أخرى الفكرة من حيث الشكل والمضمون لأنه سيكون عقبة كبيرة أمامها.

وقال النائب صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن ملف تمويل الأحزاب مهم ولكن هناك 105 أحزاب سياسية من بينها 10 أحزاب معروفة فقط، وأكثر من 90 حزبا، لا أحد يعلم عنها شيئا وليس لهم أنشطة لا فى المحافظات ولا فى المراكز، وليس لديها عضويات جديدة، إضافة إلى وجود أحزاب عائلية تتوزع المناصب القيادية على أفراد العائلة الواحدة.

وأوضح أبوهميلة، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن بعض الأحزاب تعانى من التمويل وسبق وقدمنا مذكرة لإدارة الحوار الوطنى، واقترحنا إعطاء الدولة تمويل للأحزاب ولكن بشروط وضوابط من بينها نسبة تمثيل الحزب فى مجلسى النواب والشيوخ، مقترحا أن يدعم الحزب على كل نائب برلمانى مبلغ 10 آلاف جنيه، وكل عضو محلى 1000 جنيه بحد أقصى مليونى جنيه سنويا لكل حزب وهذا معمول به فى 60 دولة أخرى.

وأشار «أبو هميلة» إلى أن هذا الدعم لا يجب أن يستمر طوال الوقت ومن الممكن أن يستمر خلال 3 أو 4 سنوات فقط، وبعدها تبحث عن مصادر بديلة غير دعم الدولة.

وأشار إلى أنه قبل عام 2011 كان هناك دعم من الدولة للأحزاب، ولا يوجد ما يمنع أن نعود لهذا النظام ولكن بضوابط ويراقب عليها الجهاز المركزى للمحاسبات، ولو حدث تجاوز ومخالفات يتم تنفيذ توصيات الجهاز وإنهاء تلك المخالفات.

ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب المؤتمر، مجدى مرشد، إن تمويل الأحزاب وبطرق مختلفة، هدفه الاستمرارية والتلاحم مع الشارع، مشيرا إلى أن التمويل موجود فى الدول المتقدمة والفقيرة، والدولة تدعم الأحزاب وفقا لوجود أعضاء لها داخل مجلسى النواب والشيوخ وأنشطتها وعدد أعضائها وتحسب بهذا الشكل وهذا يعد تمويلا مباشرا للأحزاب.

وأوضح مرشد فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه إذا لم تسمح الظروف الاقتصادية، فهناك تمويل غير مباشر ولا يضر بموازنة الدولة، وله طرق عديدة، من بينها، السماح للأشخاص والكيانات الاعتبارية بتمويل الأحزاب طالما لا يوجد به شبهة، ولم يأتِ من تمويل خارجى ويوجه لأغراض الحزب الأساسية ويراقبه الجهاز المركزى للمحاسبات.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن ذلك ليس معناه أن الدولة اشترت الأحزاب بهذا الدعم، مردفا: «هناك معايير للتمويل من بينها عدد أمانته وأعضائه ومدى انتشاره على مستوى الجمهورية ويمول وفقا للقانون وبمقدار مشاركته فى المجالس النيابية والمحلية، وليست منحة من الحكومة أو هبة، بل هذا حق للأحزاب».

ولفت إلى أن هناك مجالات أخرى للتمويل غير النشاط الإعلامى والثقافى المقرر لكل حزب ولكن السماح لتلك الأحزاب بممارسة أعمال أخرى غير المسموح بها فى قانون الأحزاب يساعدها ذاتيا على زيادة مواردها سواء بعمل أنشطة صحية وتعليمية، ومنها يعود بموارد على تلك الأحزاب مثل بناء مدارس ومستشفيات صغيرة، أو أنشطة خدمية وهى بمثابة تمويل غير مباشر، واستخدام قصور الثقافة فى إقامة ندوات أو مراكز شباب وإقامة دورات بها والسماح للأحزاب استخدامها دون مقابل.

وفى سياق متصل، أوضح النائب البرلمانى عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أنه مع دعم وتمويل الدولة للأحزاب، وأن حزب العدل سبق وتقدم بمشروع تعديل لقانون الأحزاب يتضمن كيفية التمويل، مضيفا أن «التمويل يكون مرتبطا بالتمثيل النيابى لكل حزب، مقترحا أن يكون الدعم المالى على كل نائب برلمانى 100 ألف جنيه، وكل عضو فى المجالس المحلية 10 آلاف جنيه بحد أقصى 5 ملايين جنيه سنويا.

وذكر إمام، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن أموال الدعم تكون من موازنة الدولة وتذهب مباشرة للجنة شئون الأحزاب، أو مفوضية الأحزاب وهى من تقوم بتوزيع ذلك الدعم للأحزاب، ولا نأخذ من الحكومة شيئا وتكون من موازنة الدولة مباشرة للجنة الأحزاب.

وأضاف إمام، أن إعطاء تمويل للأحزاب يرفع من أدائها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراقبة على الأحزاب وفى حال حدوث المخالفات يتم تصحيحها، لافتا إلى أنه مع التبرع من قبل الأشخاص الاعتباريين للأحزاب ويجب أن تخصم من ضريبة الدخل كما معمول به فى الجمعيات الأهلية وفقا لقانونها.

فى المقابل، أعلن رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رئوف السيد، رفضه تمويل الأحزاب من قبل الأشخاص الاعتباريين حتى لا يفتح الباب لتنفيذ ميول المموِّل للحزب، وتنفيذ أغراضه وسوف يسبب ذلك مشاكل كبيرة للأحزاب.

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تمويل الدولة للأحزاب سيكون عقبة كبيرة أمام أنشطتها ولن تستطيع معارضة الحكومة التى تدفع لها، لذلك فكرة التمويل مرفوضة شكلا وموضوعا، لافتا إلى أنه لا يعرف كيف يتم دعم الأحزاب فى الدول الأخرى.

واقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، محمد صلاح خليفة، إدخال بعض التعديلات على مصادر تمويل الأحزاب المقررة بالقانون، لتشمل توسيع مفهوم الأعمال غير التجارية المسموح للأحزاب القيام بها، توسيعا منضبطا، يساهم فى إيجاد مصادر تمويل مقننة، ويحمى الأحزاب من الانجرار، إلى الأعمال التجارية الصريحة بما يخالف الغرض الذى أُنشِئت مِن أجله.

وطرح الحوار الوطنى عبر لجنة الأحزاب السياسية، ملف تمويل الأحزاب للنقاش من خلال جلسة نقاشية عقدت مؤخرا تناولت «الحوكمة المالية والإدارية» إضافة لمناقشة قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، ودور لجنة الأحزاب.

وطرح بعض المشاركين فى جلسة لجنة الأحزاب، مجموعة من المقترحات العملية للتمويل، بينها؛ تخصيص مبالغ مالية للأحزاب من الموازنة العامة للدولة، وإنشاء صندوق لدعم الأحزاب، وثمة اقتراحات بقبول التبرعات من الأشخاص الاعتبارية داخليا.