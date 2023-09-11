قالت الفنانة شيرين، إن الاسم الحقيقي لها هو «أشجان»، وذلك نزولًا على رغبة والدها لتسميتها بهذا الاسم.

وكشفت خلال حوار خاص لها ببرنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء السبت، عن السبب وراء تغيير اسمها الحقيقي لـ «شيرين»، موضحة أنها شعرت بالحزن لتسميتها بهذا الاسم، معقبة: «مدرس العربي ذنبني 3 حصص عشان يدي محاضرة في اسمي وأشجان ده يعني أحزان، وأنا رحت لبابا وقولتله غيرلي اسمي»-على حد قولها.

وأضافت أن والدها ذهب لمدرس اللغة العربية وروى له سبب اختياره لاسمها الحقيقي «أشجان»، والذي يعود إلى وجود حالات وفاة للأسماء التي كان يختارها كل مرة خلال محاولة لتسجيل الاسم، الأمر الذي أصابه بالخوف خاصًة وأنه قد فقد طفلان قبلها، موضحة أنه اختار اسمها بعد سماعه لإحدى أغاني السيدة أم كلثوم والتي ذكرت فيها كلمة أشجان، وحازت على إعجابه وقرر وقتها تسميتها بأشجان.



وعن دراستها بمعهد الباليه، أكدت أنها لم تختر هذه الدراسة والتحقت بالمعهد بناءً على رغبة والدها، ولكنها مدينة للمعهد بكل الثقافات التي اكتسبتها من خلال الدراسة به، موضحة أنها شاركت بعدة عروض باليه مثل «كسارة البندق ودونجوان».

وروت كواليس انضمامها لكلية الحقوق بجامعة القاهرة بجانب دراستها بمعهد الباليه، قائلة إنه عقب حريق دار الأوبرا المصرية، شاركت بعروض على مسرح البالون وبعد حريقه أيضًا، ذهبت للعرض على مسرح جامعة القاهرة، لافتة إلى أنه خلال تواجدها بالجامعة سألها بعض الأشخاص عن دراستها، فأخبرته بأنها طالبة بمعهد الباليه، لتشعر بعدها أن المعهد غير معروفًا لأشخاص كثيرين، وأنها أضاعت سنوات كثيرة من حياتها في هذه الدراسة.

وأشارت إلى أن هذا الموقف كان سببًا في اتخاذها قرار الدراسة كلية الحقوق بجانب تواجدها بمعهد الباليه.



