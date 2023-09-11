تطبيق إلكتروني فرنسي لحماية السياح من الاحتيال خلال الأولمبياد

• مسئولة فرنسية: نريد ضمان تمتع السياح بنفس مستوى الحماية للمستهلكين الفرنسيين

كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، عن اعتزام فرنسا إطلاق حملة ترويجية لتطبيق إلكتروني يهدف لحماية السياح من الاستغلال والاحتيال، وذلك ضمن الاستعدادت لاستضافة باريس العام المقبل لدورة الألعاب الأولمبية.

* 20 مليون زائر متوقع خلال الأولمبياد

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إنه في حين تلقى فرنسا احتفاءً بثقافتها ومطبخها، تجد استحسان أقل عندما يتعلق الأمر بخدمة العملاء أو الجاهزية لإرضاء السياح.

وأضافت أنه فيما من المتوقع أن يصل عدد الزوار الدوليين لـ20 مليوناً خلال أولمبياد باريس الصيف المقبل، تحرص حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تترك انطباعاً إيجابياً عن فرنسا.

* تطبيق "سيجنال كونسو"

وتابعت أنه بناءً على ذلك، طورت تطبيقا للهواتف الجوالة يهدف المساعدة في حماية السياح من الأسعار الزائدة أو عمليات الاحتيال من قبل سائقي سيارات الأجرة وشركات تأجير السيارات والفنادق والمطاعم والمتاجر.

وبحسب "تايمز"، سيتمكن الزوار من تنزيل إصدار مجاني من التطبيق باللغة الإنجليزية، حيث يمكنهم استخدامه للإبلاغ عن المشكلات أو طلب النصيحة.

وسيتضمن التطبيق شرحا لكيفية الحصول على المبالغ المستردة وتقديم معلومات حول حقوق المستهلكين.

وقالت متحدثة باسم الإدارة العامة للمنافسة وشئون المستهلك ومكافحة الاحتيال: "كما جميع المستهلكين، يحتاج الزوار من الخارج إلى الحماية"، مضيفة: "نريد ضمان تمتع السياح بنفس مستوى الحماية للمستهلكين الفرنسيين، ومنحهم استجابات عملية خلال فترة إقامتهم في البلاد".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التطبيق، الذي يطلق عليه اسم "سيجنال كونسو"، الذي يمكن تقريباً ترجمته إلى "تقرير المستهلك"، متوفر بالفعل باللغة الفرنسية. واستخدم لتوجيه حوالي 600 ألف شكوى أو مطالبة.

*طلب النصيحة والإبلاغ عن الشكاوى

وأوضحت "تايمز" أنه جاء كخطوة نحو تحسين خدمة العملاء التي يعرف أنها "سيئة" في فرنسا، حيث بدأ كموقع إلكتروني عام 2020، ثم تم طرح تطبيق للهواتف الجوالة في الربيع، وجرى تنزيله أكثر من 100 ألف مرة.

وبحسب الصحيفة، كان حوالي 15% من المشاكل التي جرى الإبلاغ عنها عبر التطبيق مرتبطة بالسياح، وتتعلق بمقاهي، أو مطاعم، أو أنشطة ترفيهية.

ويمكن للزوار استخدامه لطلب النصيحة، أو معلومات عامة بشأن موضوعات تتراوح من السفر إلى فرنسا برفقة حيوانات أليفة إلى حجم المال المسموح بإدخاله للبلد.

وتخطط الحكومة الفرنسية للإعلان عن التطبيق بحملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الدولي. وسيتم وضع لافتات برموز الاستجابة السريعة في المطارات والمحطات لتمكين الزوار من تنزيله بسهولة.

كما يمكن استخدام التطبيق للإبلاغ عن المنتجات الخطيرة أو المعيبة، والسلع المقلدة وعمليات الاحتيال.

وإذا قدم المستهلكون أسمائهم، يمكن للشركات أو التجار المعنيين بالشكوي التواصل معهم بعرض تسوية النزاع. وإذا اختاروا عدم الكشف عن هويتهم، ترسل الشكوى أيضاً إلى التجار على أمل أن يشجعهم الأمر على إصلاح ممارساتهم.