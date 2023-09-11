ما زال مسلسل سفاح الجيزة يشغل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، بين شد وجذب عن مدى جودته كعمل فني، حيث احتد النقاش بعد الحلقة الخامسة والسادسة من العمل، الذي يعرض منه حلقتين كل خميس على منصة شاهد.

وكان أحد أسباب هذا الجدل الأداء الذي قدمته داليا شوقي في إحدى مشاهدها، عندما اكتشفت حقيقة زوجها كقاتل ونصاب وفق سياق الأحداث الدرامية في العمل، وحدث هجوم من البعض على طريقة تفاعلها مع الخبر، وردت داليا خلال حوار تلفزيوني على هذا الهجوم قائلة: "السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، هي وسيلة التواصل مع العالم الخارجي، ومن رأيي مينفعش دايما نسمع للعالم الخارجي، لأن في حاجات كتير ساعات بتبقى مش مظبوطة متسلطة وشخصية من غير مشاهدة العمل، بسمع رأي المقربين مني وناس متأكدة من صراحتهم 100% وصناع الأعمال".

وعلق الناقد السينمائي نادر الرفاعي، أستاذ النقد السينمائي في معهد النقد الفني، في تصريح لـ"الشروق" على أداء داليا شوقي قائلاً: "ما زال أمامها وقت أطول لكي تكون صاحبة أداء أفضل، ومسألة اختيار ممثلات بناء على الملامح الشكلية أمر موجود من زمان، وهناك أمثلة على ذلك مثل ميرفت أمين ونجلاء فتحى، واللاتي يمكن وصف أدائهما بالكارثي في البداية، وبعد تكرار الشغل في أفلام مختلفة جعلتهما أكثر احترافية".

وقال نادر عن مستوى العمل ومميزاته: "الإضاءة جيدة جدا ومحاولة تقديم البطل بشكل مختلف عن الكوميديا وأداء الممثلين المساعدين حنان يوسف وريم حجاب، كان جيدا، ولكن باسم سمرة أداءه كان من الممكن أن يصبح أفضل من ذلك"، وعن طريقة السرد التي اتبعها المسلسل قال: "طريقة مفهومة وغير مزعجة".

مسلسل سفاح الجيزة بطولة أحمد فهمي في أولى أدوار البطولة بعيداً عن الكوميديا، وركين سعد وداليا شوقي وحنان يوسف وغيرهم، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، ومستوحي من أحداث حقيقية عن إحدى المدانين في قضايا قتل ونصب واحتيال يدعى قذافي فراج.