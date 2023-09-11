قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ هناك حرصا على غرس التكافل والتكاتف الاجتماعي في مختلف المناسبات، بما في ذلك موسم بدء الدراسة.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعرضها برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد.

وأضاف أنّ وزارة التموين تحرص على تنظيم مثل هذه المعارض، بالاشتراك المباشر مع كل المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية.

وشدد على أهمية هذه المعارض في إتاحة كل مستلزمات العام الدراسي بأقل من أسعار الجملة، مشيرا إلى تخفيضات يتم طرحها بين 15% و30%.

ونوه بأن معرض هذا العام يشهد كذلك عرض السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والسمنة واللحوم بأسعار المجمعات الاستهلاكية أول أقل منها.

ولفت إلى أن القطاع الخاص مشارك في كل هذه الجهود، سواء في السلع الغذائية أو في مستلزمات الدراسة.

وأمس الأول السبت، افتتح وزير التموين، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض «أهلا مدارس» بمدينة شبرا الخيمة بميدان المؤسسة، بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين.

ويأتي افتتاح المعرض، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم العديد من المعارض المختلفة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

