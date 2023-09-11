شركة لوكهيد تواجه احتمال تأجيل حصولها على 800 مليون دولار بسبب برنامج المقاتلة إف 35 الجديد

تواجه شركة لوكهيد مارتن كورب أكبر شركة للصناعات العسكرية في الولايات المتحدة احتمال تأخير حصولها على 800 مليون دولار من قيمة صفقة مع الجيش الأمريكي، حتى تحصل على اعتماد برنامج الكمبيوتر الذي يشغل أحدث أجيال الطائرة المقاتلة إف 35.

وأشارت البيانات التي أصدرها روس جوماير المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" عن الطائرة إف 35 إلى أن لوكهيد مارتن جاهزة لإنتاج حوالي 52 من الطراز تي.آر3 المحدث من المقاتلة الأمريكية بحلول 31 ديسمبر المقبل ثم إنتاج 12 طائرة شهريا بعد ذلك أي 72 طائرة حتى 30 يونيو المقبل ليصل الإجمالي إلى 124 طائرة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنتاجون تحجب 7 ملايين دولار من ثمن كل طائرة يتم إنتاجها حتى تحصل الشركة على ترخيص برنامج الكمبيوتر الجديد المستخدم في الطائرات.

ويعني هذا حجب حوالي 868 مليون دولار من ثمن 124 طائرة.

وحجبت وزارة الدفاع الأمريكية في الشهر الماضي 7 ملايين دولار من ثمن كل طائرة من الطائرات الأربع المحدثة التي تسلمتها من طراز إف 35.

يذكر أن تحديث أنظمة الكمبيوتر في الطائرة سيؤدي إلى زيادة قدرة أجهزة الكمبيوتر فيها على معالجة البيانات بمقدار 37 مرة وزيادة حجم الذاكرة بمقدار 20 مرة مقارنة بالجيل الحالي من للطائرة.

من ناحيتها قالت لوكهيد مارتن إن الطراز تي.آر3 ما زال على رأس أولوياتها وأنها تواصل إنتاج الطائرة إف 35 بمعدل 156 طائرة سنويا.

وتتوقع استمرار معدل الإنتاج بالتزامن مع العمل على الانتهاء من برنامج الكمبيوتر للطراز تي.آر3 والمعدات المتكاملة معه، واختباره وتسليمه.