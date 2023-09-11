ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن رجال الإنقاذ الذين يواصلون جهودهم للبحث عن الناجين بعد كارثة الزلزال في المغرب، سيعطون الأولوية (خلال عمليات البحث) لمباني منهارة بشكل معين يشير لفرصة أكبر لوجود ناجين.

* تحديد أولويات الإنقاذ

وقال مارك سكور، مهندس ومدير لعمليات الإنقاذ في مؤسسة "المساعدة في البحث والإنقاذ في حالات الكوارث" البريطانية، إنه مع مرور الساعات بعد وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة، سيبحث عمال الإنقاذ عن مبانٍ بها "فراغات يمكن النجاة منها"، حيث ترك الانهيار جيوبا.

وذكر أنه بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، في فبراير الماضي، تم انتشال الناجين من تحت الأنقاض حتى 12 يوما بعد وقوع الزلزال، لكن بعد 72 ساعة من الزلزال تتوفر أفضل فرصة لإنقاذ الضحايا، وبعد ذلك "تتدهور الفرص".

وتابع: "نحن الآن في الفترة الذهبية، بعدها تتناقص فرصة العثور على أشخاص على قيد الحياة".

ولفت إلى أن الوقت ليس هو فقط الذي يحدد فرص البقاء على قيد الحياة، بل إن الوصول إلى الماء أمر بالغ الأهمية وتلعب درجة الحرارة دورًا كبيرًا بسبب فرص الإصابة بالجفاف.

وأضاف أن رجال الإنقاذ سيعتمدون على المعرفة المحلية، أي يسألون السكان أي المناطق ذات الأولوية، وأي المناطق التي سمعوا فيها أصواتا (لعالقين)، وبعد ذلك قد يتم إجراء بحث سريع قبل اختراق الأنقاض.

وأشار إلى أن الأخبار والصور الصادرة من المغرب أوضحت مدى عزلة بعض القرى في مركز الزلزال، مع الانهيارات الأرضية والصخرية التي تجعل الكثير من المناطق الجبلية يتعذر الوصول إليها.

* المغرب يعرف طبيعة الأرض

ولفت إلى أن رجال مؤسسته لم يتم إرسالهم إلى الأراضي المغربية لأن المغرب لم يطلب رسميا مساعدة أجنبية، لكنه قال إنه لا يزال من الممكن استدعاؤهم في غضون 12 إلى 24 ساعة القادمة.

وأكد سكورر، أنه من المهم السماح للمغرب بإدارة جهود الإنقاذ، لأنهم "يعرفون طبيعة الأرض".

وقال جان كامبل وود، متطوع في مؤسسة "ريأكت" البريطانية الخيرية للاستجابة لحالات الطوارئ، إن عدم طلب المغرب للمساعدة على الفور أمر "مفهوم" لأن الأمر قد يستغرق وقتًا لتقييم الوضع، مضيفا: "عليك أن تعترف بسيادة الدول لاتخاذ قراراتها الخاصة".

وتابع: "بينما يريد الجميع التصرف بأسرع ما يمكن لمساعدة الناس في مثل هذا الموقف المروع، علينا أن نتراجع قليلا ونتأكد من أننا لا نفرض ما نعتقد وجوب حدوثه".

وكانت عروض المساعدات للمغرب تدفقت من جميع أنحاء العالم، وقالت الأمم المتحدة إن لديها فريقًا في المغرب ينسق مع السلطات حول كيفية قيام الشركاء الدوليين بتقديم الدعم.