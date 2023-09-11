قال الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام دمتري موراتوف إنه لم تعد هناك حرية صحافة أو حرية تعبير في بلاده.

وأضاف موراتوف -61 عاما، اليوم الاثنين، في بداية فعالية "أسبوع حرية الصحافة" في مدينة هامبورج بشمال ألمانيا، والتي تقام للمرة الأولى: "لقد انتهى تاريخ الصحافة المستقلة".

وأوضح رئيس تحرير صحيفة "نوفايا جازيتا"، المحظورة في روسيا، في مقابلة مع شبكة "ان دي ار" الألمانية العامة، "بما أنه لا يزال يعيش في موسكو وسيعود إلى هناك، فيمكنه أن يقول في هامبورج فقط ما يستطيع أن يقوله في العاصمة الروسية"، مؤكدا أنه "في موسكو، لم يعد بإمكاني التحدث عن أي شيء".

وأردف موراتوف أن "كبار الساسة الأوروبيون كانوا شركاء (للرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، وذكر بشكل محدد المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر وأيضا كبار السياسيين في النمسا وفنلندا وفرنسا.

يذكر أن موراتوف حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2021 تقديرا لشجاعته في الكفاح من أجل حرية التعبير، وفي بداية سبتمبر الجاري، صنفته موسكو "عميلا أجنبيا" وسط مزيد من القمع للمنتقدين للكرملين.