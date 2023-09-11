سياحة مطروح: فصل التيار الكهربائي عن جميع الشواطئ لحين استقرار الأحوال الجوية

قال محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، إنه تشكيل لجنة فنية تم للمرور على شواطئ روميل والأُبيض وعجيبة؛ للتأكد من التزام مسئولي الشواطئ بفصل الكهرباء عن الإشغالات والكافيتريات، وتواجد الغطاسين، والاطمئنان على المصطافين، والتنبيه على البحر المفتوح بعدم النزول لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، أنه تم المرور على ميناء العراوة، والتأكد من التزام أصحاب اليخوت بعدم خروج أي رحلات من الميناء بعد التنسيق مع حرس الحدود والالتزام بالبقاء داخل الميناء المخصص لهم، في إطار خطة المحافظة لمواجهة إعصار دانيال.