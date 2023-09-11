تقرير: روسيا تعتزم استئناف إنتاج دبابات تي-80

أعلنت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الحكومية المملوكة لوزارة الدفاع الروسية، أن روسيا تدرس استئناف إنتاج دبابات تي-80.

وقال ألكسندر بوتابوف، رئيس شركة "أورال فاجون زافود" لتصنيع الدبابات، إن الجيش الروسي كلف شركته بمهمة استئناف إنتاج دبابات تي-80.

وأضاف بوتابوف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" أمس الأحد، "هذه هي المهمة، أو على الأقل كلفنا بها الجيش"، مشيرا إلى أن شركة تصنيع الدبابات تعمل مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية بشأن الخطة.

وقال التقرير الذي بثته قناة "زفيزدا" إن دبابات تي-80 أثبتت فائدتها بشكل خاص خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وبدأ تصنيع الدبابة تي-80 في الاتحاد السوفيتي في عام 1976، ولكن بأعداد أقل بكثير من الدبابة تي-72، التي تم تطويرها قبلها ولكن كانت لا تزال يتم تصنيعها بالتوازي.

ويقال إن نحو 10 آلاف دبابة تي-80 قد خرجت من خط التجميع قبل أن يتوقف إنتاجها إلى حد كبير لصالح إنتاج الدبابة تي-90.

ولا توجد تفاصيل حول إعادة استئناف عملية إنتاج الدبابة تي-80 المحتملة.

وقال بوتابوف إن هناك محادثات مع وزارة الصناعة حول إنشاء منشآت إنتاج جديدة.

وتكبدت روسيا خسائر فادحة خلال حربها مع أوكرانيا، والتي استمرت حتى الآن أكثر من 18 شهرا، وفقدت أكثر من 2000 دبابة، بحسب مجموعة أوريكس الاستقصائية.