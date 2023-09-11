لبنان: اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار بعين الحلوة

أعلنت سلطات الأمن اللبناني، اليوم الاثنين، أنه جرى الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب البلاد و"متابعة تسليم المطلوبين" على خلفية أحداث العنف الأخيرة في المخيم.

جاء ذلك في بيان لـ"الأمن العام" عقب انتهاء اجتماع في بيروت، مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك (جميع الفصائل) في لبنان، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، وحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، وفققا لوكالة الأناضول.

ومنذ الخميس، تجددت الاشتباكات بين عناصر من "فتح" وفصائل إسلامية في مخيم عين الحلوة وأدت لمقتل 6 أشخاص وجرح العشرات، بعد هدوء دام أكثر من شهر، حيث اندلعت آنذاك في يوليو الماضي وأسفرت عن مقتل 14 شخصا.

وذكر بيان الأمن اللبناني أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء (قائد الأمن الوطني الفلسطيني أبو أشرف) العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود (ينتمي إلى تجمع الشباب المسلم) للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها"، دون مزيد من التفاصيل.

ويعد مخيم عين الحلوة من أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، إلى جانب 11 مخيما آخرا، حيث يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في البلاد بنحو 300 ألف لاجئ.

ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.