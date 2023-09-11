قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، إن برلين لا ترى أية مؤشرات على أن عدم استجابة المغرب لعروض ألمانيا تقديم مساعدات لضحايا الزلزال يمثل قرارا سياسيا.

وأشار المتحدث إلى أن "العلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا والمغرب جيدة"، مضيفا أن الجانب المغربي شكر ألمانيا على عرضها تقديم المساعدة، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "نحن على يقين من أنهم فكروا بعناية شديدة بشأن القوات التي يمكن نشرها وأين وكيف يمكنهم الوصول إلى هناك، وما هي قدرات النقل المتاحة على سبيل المثال".

ولفت إلى أن ألمانيا تعلمت من فيضانات شهدتها، عام 2021 وتسببت في سقوط قتلى، أن تنسيق المساعدات مهم في أثناء الكوارث الكبرى لضمان عدم إعاقة عمال الإنقاذ بعضهم بعضا.

وذكر التلفزيون المغربي الرسمي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس شكر، أمس الأحد، إسبانيا وقطر وبريطانيا والإمارات على إرسال مساعدات عقب الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ أكثر من 6 عقود، مضيفا أن المغرب أجرى تقييما لاحتياجاته من المساعدات وأدرك أهمية تنسيق جهود الإغاثة قبل قبول المساعدة.