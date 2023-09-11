سجل العراق، اليوم الاثنين، 3 زلازل بدرجات متفاوتة أعلاها 8ر4 درجات على مقياس ريختر، بمحافظتي كركوك ودهوك شمال العراق.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن الزلزال الأول -ويعد الأعلى- وقع في منطقة طوزخورماتو بمحافظة (كركوك) بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر، فيما وقع الزلزال الثاني والثالث قرب الحدود العراقية - التركية على بعد 44 كيلومتراً شمال شرق محافظة دهوك، بقوة 6ر4 و1ر3 درجات على مقياس ريختر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلازل الـ 3.