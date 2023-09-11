لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو تستأنف أعمالها اليوم في الرياض

تستأنف اليوم في قصر المربع التاريخي في وسط مدينة الرياض فعاليات أعمال الدورة الموسعة الـ45 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" برئاسة السعودية بصفتها الرئيس الحالي للجنة.



يحضر اللجنة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ويشارك فيها المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي والمدير العام لمنظمة "الأيكروم" ورئيس منظمة "الأيكوموس" ونحو 3 آلاف شخص من 21 دولة عضو في لجنة التراث العالمي من أصل 194 حول العالم صادقت على اتفاقية التراث العالمي.



وافتتح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة أمس الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو التي تأسست في عام 1972 بعد توقيع الدول الأعضاء في "اليونسكو" لاتفاقية التراث العالمي التي تحدد أطر العمل ومعالم الجهود الدولية في حفظ تراث الإنسانية.



وستدرس اللجنة في اجتماعها مقترحات إدراج 50 موقعًا إلى قائمة التراث العالمي، منها 37 موقعًا ثقافيًا، و12 موقعًا طبيعيا وموقعين متعددي الأهمية، إلى جانب مناقشة خمسة تعديلات على حدود المواقع التراثية جذريًا.