مدير مركز رصد الزلازل بالأردن: الهزات الارتدادية قد تستمر في المغرب لأسابيع

قال الدكتور محمود القريوتي مدير مركز رصد الزلازل بالأردن، إنّ الهزات الارتدادية مازالت مستمرة في المغرب، وكان آخر تحديث فجر اليوم، إذ حدث زلزال ارتدادي بقوة 3.6 على مقياس ريختر.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أنّه من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية عدة أيام أو أسابيع، لكن ما هو ملاحظ أن الزلازل الارتدادية تقل شيئا فشيئا، سواء في العدد أو القوة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر مؤشرا إيجابيا قرب انتهاء هذا النشاط، غير أنه تابع: «تبقى كل الأمور في باب التوقعات والاحتمالات، والحذر الشديد مطلوب في تقييم هذا الأمر».

واستكمل: «هناك احتمال ضئيل لتغير هذه الوتيرة، ويجب أن تستمر المتابعة لهذا النشاط والحذر الشديد في تتبعه، وإن بقيت الزلازل الارتدادية على هذا النسق فليس هناك خطر، لأن النشاط الذي يقل عن 4 درجات له تأثير في المباني مطلقا، والاستمرار في هذه الوتيرة بالنسبة للبناء أو أي جوانب أخرى في الإعمار».

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، فيما بلغ عدد الضحايا - حتى كتابة هذه السطور - 2122 وفاة و2421 جريحا، فيما تحدثت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 300 ألف شخص تضرروا من الزلزال.