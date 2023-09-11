مقرر بالحوار الوطني: توافق على ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنّ مناقشات لجنة الأحزاب تناولت خلال الأسابيع الماضية، الكثير من الموضوعات، تركز على تعزيز دور الأحزاب السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا لايف»، مساء الأحد، أن هذا الدور يأتي في إطار المبدأ الدستوري المستقر عليه في دستور 2014 وهو التعددية الحزبية والسياسية كأساس للنظام السياسي في مصر.

وأشار إلى أنّ المناقشات تناولت الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، ودور لجنة الأحزاب السياسية بتشكيلها القضائي، بالإضافة إلى قضية الاندماج الاختياري بين الأحزاب.

ولفت إلى توافق جميع المشاركين، على ضرورة إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية القائم، بالإضافة إلى زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية مع الاحتفاظ بتشكيلها من شيوخ قضاة مصر.

وأفاد بالتوافق أيضا على ضرورة إدخال مادة مستحدثة على قانون الأحزاب تلزمها بأن تتضمن لوائحها الداخلية ما يتعلق بقواعد ومعايير الحوكمة المالية والإدارية، ووجود تنظيم أكثر من التنظيم القائم بالقانون الحالي فيما يتعلق بتنظيم الاندماج الاختياري بين الأحزاب السياسية الراغبة في الاندماج مع أحزاب أخرى.



