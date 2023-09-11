محافظ الإسكندرية يوجه بالتعامل مع انهيار سور عقار بشارع المعسكر الروماني

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة المعنية بالتعامل الفوري مع حادث سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم 57 الكائن شارع المعسكر الروماني أمام فندق توليب طريق الكورنيش.



وصدر بيان عن محافظة الإسكندرية، جاء فيه أنه فور ورود بلاغ يفيد سقوط سور سطح بالدور السادس بالعقار رقم 57 شارع المعسكر الروماني أمام فندق توليب طريق الكورنيش بنطاق حي شرق، فقد كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالتواجد فورًا بمكان الحادث لمتابعة تداعيات الحادث على أرض الواقع.

وأضاف بيان محافظة الإسكندرية: تبين أن العقار عبارة عن طابق أرضي و5 طوابق علوية وصادر للعقار قرار ترميم رقم 2 لسنة 2023 وأن العقار خالٍ من السكان.

وشدد المحافظ، خلال البيان، على سرعة تكثيف فرق الدفاع المدني والإسعاف والإدارة العامة للأزمات والكوارث، ووحدة التدخل السريع، وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأوضح البيان، أنه على الفور تحركت جميع الجهات المعنية إلى موقع الحادث، وتم فصل جميع المرافق العامة عن العقار، وعمل كوردون أمني حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وأسفر الحادث عن حالة وفاة، وحالة واحدة إصابة وتم نقلها إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.