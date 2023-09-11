مسئول سويسري: بدء أعمال الهدم في سقف نفق جوتارد لإعادة فتحه مطلع الأسبوع المقبل

قال مكتب الطرق الاتحادي السويسري، مساء اليوم الاثنين، إن أعمال الهدم ستبدأ الليلة في سقف نفق جوتارد الذي يربط بين وسط سويسرا ومنطقة تيسينو والذي تم إغلاقه بعد اكتشاف تصدع به قرب البوابة الشمالية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن المكتب قوله إن الضرر نجم عن "إعادة توزيع الإجهاد" وتغيرات الضغط في الجبل ، الأمر الذي أدى إلى إجهاد سقف النفق.

وقال المكتب في بيان صحفي اليوم الاثنين: "إننا نعمل بلا كلل لإصلاح الأضرار بحيث يمكن إعادة فتح النفق في أقرب وقت ممكن ... الهدف هو فتح النفق بحلول مطلع الأسبوع المقبل".

ويعد النفق واحدا من طرق النقل الرئيسية عبر جبال الألب إلى إيطاليا.

ووقد تم اكتشاف تصدع في سقف معلق بطول 25 مترا. وقد بدأ إغلاق النفق مساء أمس الأحد.

وتحدث السائقون عن ازدحام مروري استمر لساعات.

في غضون ذلك، تم إعادة توجيه السائقين عبر ممر جوتارد وطريق سان برناردينو.

وقال لوران بينوت، المتحدث باسم نادي السياحة السويسري: "لقد انتهى موسم العطلات الصيفية الكبيرة. لذلك لا نتوقع مشاكل كبيرة في بداية الأسبوع ... لا نعرف إلى متى سيتم إغلاق نفق الطريق".

وكانت شركة السكك الحديدية السويسرية "إس بي بي" قد قررت إغلاق نفق جوتارد فى منتصف أغسطس الماضي أمام حركة نقل البضائع جراء انحراف قطار بداخله.

ووفقا لبيانات الحكومة السويسرية فإن أنفاق الطرق والسكك الحديدية في جوتارد تمثل نحو 10% من حجم عمليات الشحن التي تعبر جبال الألب كل عام .