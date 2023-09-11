صحيفة إيطالية: روما يمكن أن تعدل الضريبة الاستثنائية على أرباح البنوك

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تقوم إيطاليا حاليا بتقييم عملية إدخال تغييرات على الضريبة الاستثنائية المثيرة للجدل على الأرباح غير المتوقعة للبنوك والتي تم الكشف عنها فى الشهر الماضي وأثارت قلق المستثمرين وأحدثت رد فعل واسع التأثير بالسوق ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة " كورييري ديلا سير " الإيطالية اليوم الأحد .

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء اليوم عن تقرير للصحيفة الإيطالية القول إن حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تعمل على تعديل مرسوم يقضي بفرض ضريبة بنسبة 40% على الأرباح الإضافية للبنوك.

وذكرت الصحيفة أن تعديلا محتملا سيشهد تطبيق الضريبة على أصول المقرضين المرجحة بالمخاطر بدلا من الدخل من الفوائد.

وأوضحت أنه يوجد أمام إيطاليا شهر واحد لتحويل مرسوم أغسطس إلى قانون وأنه من المقرر أن تقدم الحكومة التعديلات خلال الأسبوعين المقبلين.

وتنتظر مؤسسات وبنوك الإقراض في جميع أنحاء البلاد المداولات النهائية داخل الحكومة لحساب أثر الضريبة بعد التعديلات المحتملة .

