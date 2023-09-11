بثت وسائل إعلام مقطع فيديو مؤثر، لسيدة مغربية توثق جانبا من المأساة الراهنة في المغرب، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقالت السيدة، وهي تتحدث وسط حشد من المتضريين من الزلزال، إن أبناءهم لا يجدون ما يأكلونه، مناشدة - بحرقة - من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والمواد التموينية.

وأضافت السيدة أن الأطفال أصبحوا يبيتون في العراء جراء الكارثة التي عصفت بالبلاد.

وتعرض المغرب مساء الجمعة، لزلزال عنيف تجاوزت قوته السبع درجات على مقياس ريختر، وأعقبته العديد من الهزات الارتدادية، وخلف حتى الآن 2497 قتيلا و2476 جريحا، في حصيلة محدثة حتى ظهر اليوم، من دون الإعلان عن أنها نهائية.

وتواجه السلطات المغربية، صعوبات جمة في عمليات الإنقاذ، نظرا للطبيعة الجبلية والطرق الوعرة، وسط معاناة شديدة جراء تساقط صخور الجبال على العديد من الطرق، ما قاد إلى صعوبة الوصول للمناطق المتضررة.