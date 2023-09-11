لاتفيا تسجل عددا قياسيا من المهاجرين على الحدود مع بيلاروس

منعت لاتفيا 246 شخصا من العبور بشكل غير قانوني من بيلاروس المجاورة أمس الأحد، وهو رقم قياسي خلال 24 ساعة، حسبما ذكر حرس الحدود في لاتفيا اليوم الاثنين.

وأفاد حرس الحدود بأن 472 شخصا حاولوا عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال حرس الحدود في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه تم إيقاف 246 محاولة يوم الأحد وحده، وهو أكبر عدد على الإطلاق خلال 24 ساعة. وهكذا يصل العدد الإجمالي لمحاولات العبور غير القانوني للحدود هذا العام إلى أكثر من 7800 محاولة، مقارنة بما يقل قليلا عن 5300 في العام الماضي.

وتدرس ليتوانيا ارسال 20 عنصرا من حرس الحدود إلى لاتفيا لدعم جارتها المطلة على بحر البلطيق، حسبما قالت وكالة أنباء البلطيق "بي ان اس" اليوم الاثنين نقلا عن نائب وزير الداخلية الليتواني ارنولداس ابرامافيسيوس.