ألمانيا تستبعد وجود أسباب سياسية وراء رفض المغرب عرض مساعدتها في كارثة الزلزال

عرضت ألمانيا على المغرب مجددا مساعدتها في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 2497 شخصا كما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 2476 شخصا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية ماكسميليان كال اليوم الاثنين، أن من الممكن للوكالة الألمانية للإغاثة الفنية "تي إتش دبليو" أن ترسل محطة لمعالجة مياه الشرب لإمداد سكان المناطق المنكوبة.

كانت الحكومة الألمانية عرضت على الرباط أول أمس السبت المساعدة في أعمال انتشال المصابين والقتلى غير أن الحكومة المغربية لم تبد اهتماما بهذا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "حتى الآن لم يتم الأخذ بعروض المساعدة هذه"، مشيرا إلى أن المغرب شكرت ألمانيا على العرض.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يكون تخلي المغرب عن عرض الدعم الألماني له أسباب سياسية، أجاب المتحدث قائلا:" أعتقد أن من الممكن استبعاد الأسباب السياسية هنا في حالتنا"، وصرح بأن العلاقات الدبلوماسية بين برلين والرباط جيدة.

كان الخلاف بشأن الصحراء الغربية سبب أزمة عميقة في العلاقات الدبلوماسية بين برلين والرباط في عام 2021، وفي ذروة هذا الخلاف سحبت الرباط سفيرتها في برلين لعدة شهور. وفي صيف 2022 تقاربت الدولتان مرة أخرى، وسافرت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى الرباط في أغسطس من العام الماضي.

كان الادعاء العام الألماني حرك في مايو الماضي دعوى قضائية ضد مغربي بسبب ممارسته أنشطة استخباراتية حيث يتهمه الادعاء بالتجسس على حركة احتجاجية مغربية في ألمانيا.