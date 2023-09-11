يختتم اليوم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك استعداداته لخوض أولى مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك عندما يلتقي ودياً مع سيراميكا كليوباترا ضمن معسكر الكلية الحربية.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا قبل يومين من السفر إلى تنزانيا استعداداً لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ 32 من الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد فاز ودياً على السكة الحديد بثلاثية نظيفة، سجلها كل من ناصر منسي، وسامسون أكينيولا "هدفين"، فيما تعد ودية اليوم الأولى تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بعدما قاد الودية السابقة مساعدوه إبان فترة وجوده في إسبانيا لحضور مؤتمر تحليلي.

وتسافر بعثة الزمالك لمواجهة بطل جيبوتي يوم 13 سبتمبر الجاري حيث يقام اللقاء يوم 16 من نفس الشهر.