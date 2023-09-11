كوكو جوف تنسب الفضل في فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة للشقيقتين فينوس وسيرينا ويليامز

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قالت لاعبة التنس الأمريكية كوكو جوف، إن الشقيقتين سيرينا وفينوس ويليامز، هما السبب الرئيسي في فوزها بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جوف نجحت في اقتناص لقبها الأول في بطولات "جراند سلام" في بلادها، وذلك بعد فوزها في النهائي، أول أمس السبت، على البيلاروسية أرينا سابالينكا بواقع 2/6 و6/3 و6/2.

واعتاد والد جوف اصطحابها إلى ملاعب بطولة "فلاشينج ميدوز" في صغرها، وذلك من أجل مشاهدة الأختين ويليامز.

وألهم الثنائي الأمريكي الحاصل على البطولة ثماني مرات، الطفلة جوف البالغة من العمر ثمانية أعوام وقتها، والتي لديها لقطة شهيرة وهي ترقص في المدرجات في أحد مباريات البطولة، وذلك للسير على خطى سيرنيا وفينوس.

وقالت جوف : "هذا جنون، أعني أنهم السبب في الفوز بتلك البطولة لكي أكون صادقة".

وأضافت: "سمحوا لي بأن أؤمن بأحلامي وأن انضج، لم يكن هناك الكثير من اللاعبين السود الذين نجحوا في تلك الرياضة".

وأتم: "حينما كنت أصغر، كانتا هما فقط من يمكنني تذكرهما".