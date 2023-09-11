وقعت شركة فيتنام إيرلاينز الفيتنامية للطيران، اتفاقية لشراء طائرات بوينج الأمريكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، إن "الصفقة التاريخية" تبلغ قيمتها حوالي 7.8 مليار دولار، وستدعم أكثر من 30 ألف وظيفة بالولايات المتحدة.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد ذكرت أمس الأحد أن فيتنام ايرلاينز تعتزم التوقيع على صفقة لشراء 50 طائرة بوينج من طراز ماكس 737. ولم يكشف بيان اليوم عدد الطائرات.

ويأتي طلب الشراء في لحظة مهمة للغاية للعلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام.

كانت هانوي قد ارتقت بالعلاقات مع واشنطن أمس الأحد إلى مستوى "شراكة استراتيجية شاملة"، ما يضع الولايات المتحدة عند أعلى مستوى مع الصين والهند.

وتمثل الصفقة اختراقا لشركة بوينج الأمريكية، إذ أن أسطول الشركة الفيتنامية من طائرات الممر الواحد، يتكون حاليا من طائرات ايرباص إس إى.

كانت بلومبرج قد أشارت في يونيو إلى أن شركة الخطوط الجوية الفيتنامية تدرس شراء ما يصل إلى 50 طائرة من طراز إيرباص أيه 321 نيو.