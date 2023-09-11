محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كوبريين على مصرف القليوبي وبحر أبو الأخضر

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 متر وعرض 10 أمتار والمُنفذ ضمن أعمال تطوير منطقة كوبري أبو طبل؛ ليربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

واطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالكوبري وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية والبدء في التجهيزات اللازمة لإقامة سقف الكوبري، مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

كما تفقد محافظ الشرقية أعمال إنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر بطول 39 متر وعرض 8 أمتار، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بالكوبري وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات لدخول الكوبري الخدمة الفعلية والمُساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة.





