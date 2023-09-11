مصدر بالنقل: ارتفاع معدلات العمل فى مشروع المونوريل

قال مصدر بوزارة النقل، إن معدلات العمل فى مشروع مونوريل شرق وغرب النيل مرتفع بشكل واضح، حيث تسعى الوزارة لبدء التشغيل التجريبى الجزئى لمشروع شرق النيل (الاستاد ــ العاصمة الإدارية الجديدة)، فى نوفمبر القادم، فى محيط محطة «المشير طنطاوي« بالتجمع الخامس، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر النقل الذكى (TransMea 2023) فى مصر.

وأضاف المصدر لـ «الشروق»، أنه تم بدء تنفيذ السياج الخرسانى الخاص بورشة مونوريل شرق النيل (مدينة نصر ــ العاصمة الإدارية) لتكون جاهزة للتركيب ليحيط بالمشروع بطول الخط، وهو السياج الذى يحمل شعار المشروع «عين حورس»، وهو نفس الشعار الموجود فى مقدمة عربات المونوريل.

وأوضح المصدر أنه تم تركيب رافعة داخل الورشة الخاصة بأعمال صيانة المشروع لحمايتها من العوامل الجوية المختلفة، كما يجرى حاليا تركيب السلالم الكهربية بمحطات المشروع، حيث بدأ تركيب السلالم داخل محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية واستكمال تركيبها فى باقى المحطات تباعا.

ونوه إلى استمرار نقل باقى قطارات المونوريل التى وصلت إلى مصر بإجمالى عدد 160 عربة إلى مركز السيطرة والتحكم الخاصة بالمشروع وتجهزيها لإجراء الاختبارات عليهم.

وفيما يتعلق بمونوريل غرب النيل (٦ أكتوبر)، فأشار المصدر إلى أنه جارٍ تركيب الكمرات الخاصة بمسار المشروع فوق كوبرى ميدان جهينة، واستكمال الأعمال الإنشائية لمسار المشروع، متوقعا بدء التشغيل التجريبى للمشروع بحلول منتصف 2024.

وأكد المصدر أنه جارٍ حاليا تنفيذ أساسات محطة مونوريل «بشتيل» ضمن المشروع، وهى المحطة التى ستكون خاصة بتبادل الخدمة مع محطة قطارات صعيد مصر الجديدة، وكذلك مع محطة «وادى النيل» بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وتابع أنه من المخطط إنشاء جراج بجوار محطتى مترو ومونوريل «الاستاد»، وهو نموذج تخطط الوزارة فى التوسع به مستقبلا بجوار العديد من المشاريع الجديدة تشجيعا للمواطنين لاستخدام وسائل النقل العامة الصديقة للبيئة والاستغناء عن السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن مونوريل شرق النيل يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كيلو متر، ويشتمل على 22 محطة، أما مونوريل غرب النيل فيمتد من منطقة ميدان لبنان حتى المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، بطول 43 كيلومترا، وإجمالى 13 محطة.