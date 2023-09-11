صحيفة باكستانية: اجتماع مسئولين أفغان وباكستانيين لمناقشة النزاع الحدودي

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اجتمع مسئولون باكستانيون وأفغان، عند معبر تورخام الحدودي، وذلك في ظل استمرار إغلاق الحدود بين الدولتين لليوم السادس على التوالي، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيوز انترناشيونال" الباكستانية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر رسمية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، للصحيفة، إن الاجتماع بدأ الساعة الثانية عشر منتصف اليوم أمس الأحد واستمر لمدة ساعتين.

وقالت المصادر، إن الجانبين اتفقا على حل الخلافات من خلال المفاوضات والمباحثات.

ويتردد أن المسئولين الأفغان قالوا إنهم يقومون ببناء مركز أمني جديد، كما يقومون بإصلاح مركز أمني قديم في الأراضي الأفغانية.

وقال الجانب الباكستاني لنظيره الأفغاني إنه يمكن تجديد المراكز الأمنية القديمة، ولكن القانون الدولي لا يسمح ببناء مراكز أمنية جديدة على نطاق 100 متر من الحدود الدولية.

وطلب المسئولون الأفغان من السلطات الباكستانية إعادة فتح معبر تورخام، بعدما بدأت الفاكهة والخضروات المحملة على متن شاحنات تفسد بسبب الطقس الحار.

وقال الجانب الباكستاني بدوره إنه سوف يتم استئناف الحركة عبر المعبر بعد ورود تعليمات من السلطات العليا.