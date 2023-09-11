محافظ المنوفية يتابع أعمال حياة كريمة والخطة الاستثمارية بمركزي الشهداء وبركة السبع

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تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء في أعمال تبطين ترعة السمسمية وتوصيل خطوط الفايبر لخدمة الإنترنت بشارع المعهد الديني بقرية دراجيل بالشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما تابع المحافظ أعمال الرصف بقطاع الطرق بالخطة الاستثمارية الجديدة بنطاق مدينة الشهداء من قطع الفرمة بشارعى أحمد غانم والتلوانى، وكذا إزالة الإشغالات والأرصفة الجانبية المتهالكة بمدخل قرية دنشواى بطريق 88 الشهداء/ دناصور تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

وفى مركز ومدينة بركة السبع ، جرى متابعة أعمال قطع الفرمة بمتفرعات شارع طريق شبين الكوم/ ببركة السبع كونه طريق حيوي وهام، مؤكدا أنه تم التنبية على الشركة المنفذة للأعمال بتسريع وتيرة العمل للإنتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وشدد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية والميدانية لكل أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.